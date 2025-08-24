Scottarsi per fare 'like' sui social, l'assurda 'SunBurn Challenge' contagia anche l'Italia. L'esperta: "Rischi enormi per la salute"

Si chiama SunBurnChallenge ma non è altro che una pericolosa sfida a chi si scotta di più sotto il sole dell'estate.

L'assurdo trend è nato sui social network - in particolare sulla piattaforma Tik Tok - e dagli Stati Uniti e dall'Australia si è diffuso a macchia d'olio tra i più giovani, anche in Europa e in Italia.

Le 'regole' di questa moda imprudente sono molto semplici: basta pubblicare sui social una propria foto o un video con i segni evidenti di pelle scottata dal sole, in contrasto con il segno bianco dei vestiti e del costume da bagno. Di fatto, per un briciolo di popolarità e con il desiderio di diventare virali sui social, si mette pericolosamente a rischio la propria salute, soprattutto per la giovane età dei partecipanti.

Già, perché come spiegano i dermatologi, più l'età del soggetto scottato è bassa, maggiori sono i rischi che si possono riscontrare in futuro, anche dopo tantissimo tempo: "Le scottature sui soggetti fino ai 20-25 anni d'età sono quelle che maggiormente possono danneggiare il DNA cutaneo, e quindi predisporre con maggior facilità l'insorgenza del melanoma. Questo perché il numero di nei che compare con l'età aumenta nel caso in cui ci siano state delle ustioni. Maggiore è il numero di nei, maggiore è il rischio di lesioni che possono nel tempo dare luogo a melanomi" - spiega la dottoressa Marina Romagnoli, dermatologa genovese di Biomedical

Ma i tumori della pelle non sono gli unici rischi a cui si può andare incontro. Una conseguenza della scottatura, che si manifesta rispetto molto prima rispetto a un melanoma, è quella dell'invecchiamento precoce della pelle: "Questa pratica, che è così di moda, non solo aumenta il rischio di malattie importanti, ma accelera notevolmente l'invecchiamento della pelle. In questo modo ci ritroveremo con dei 30enni pieni di macchie, capillari e rughe, che dimostreranno 50-60 anni"

Ma allora perché milioni di giovani, anche in Italia, avrebbero aderito a questa sfida scellerata? La risposta potrebbe essere di carattere sociale: troppa voglia di apparire e volontà di aggregazione, nell'illusione di possedere una corazza invisibile data la giovane età. Una sorta di 'prova di coraggio' estrema, le cui conseguenze si possono pagare anni dopo.

"Ragazzi, pensate alla vostra pelle" - è l'appello lanciato dalla medicina - "perché la semplice scottatura involontaria vi espone molti rischi: bastano 5 scottature prese tra i 15 e i 20 anni per aumentare dell'80% il rischio di riscontrare un melanoma" - conclude la dottoressa Romagnoli

