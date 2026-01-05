Scorpio Tankers: due navi LR2 noleggiate per cinque anni a 29.000 dollari al giorno

In un mercato marittimo condizionato dalle tensioni geopolitiche, tra cui le iniziative statunitensi in Venezuela, Scorpio Tankers ha annunciato la stipula di contratti di time charter quinquennali per due delle sue navi cisterna LR2, la Sti Alexis e la Sti Rose.

Ciascun accordo prevede una tariffa giornaliera di 29.000 dollari per nave, con inizio previsto nel primo trimestre del 2026 e durata fino al 2031. Le navi, costruite nel 2015, entreranno quindi in un impiego a lungo termine, garantendo flessibilità e stabilità economica alla compagnia.

Attualmente Scorpio Tankers possiede o controlla tramite leasing 93 navi cisterna, di cui 37 LR2, 42 MR e 14 Handymax, con un’età media di 9,8 anni.

La società ha inoltre siglato accordi per la vendita di tre LR2, con conclusione prevista nel primo trimestre del 2026, e ha ordinato nuove unità per ampliare la flotta: quattro navi MR in costruzione, due nuove VLCC con consegna nel 2028, e due nuove LR2 con consegna nel terzo trimestre del 2027.

L’operazione conferma la strategia di Scorpio Tankers di assicurarsi impieghi a lungo termine per la propria flotta, riducendo l’esposizione alle fluttuazioni del mercato spot e consolidando la propria posizione nel settore delle navi cisterna medie e grandi.

