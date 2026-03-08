Albenga, scontro mortale sull'Aurelia Bis: perde la vita un motociclista di 50 anni

Tragedia nella tarda serata di ieri tra Albenga e Villanova, dove un violento incidente stradale è costato la vita a un motociclista di 50 anni. La vittima è Roberto Zanon (nella foto, durante un'escursione in MTB, altra sua passione), residente ad Alassio, molto conosciuto nella zona per aver lavorato in passato come barista e gestore di locali.

L’uomo stava viaggiando in sella alla sua moto quando, poco prima delle 22, si è verificato uno scontro con un furgone lungo il tratto dell’Aurelia Bis che collega Albenga a Villanova d’Albenga. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato ferite gravissime al motociclista.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, effettuando manovre di massaggio cardiaco nel disperato tentativo di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi del medico e dell’infermiere presenti, però, le condizioni dell’uomo erano troppo critiche e per lui non c’è stato nulla da fare.

A seguito dell’incidente, il tratto della Aurelia Bis in direzione Alassio è stato temporaneamente chiuso al traffico. La chiusura si è resa necessaria per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro tra i due veicoli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.