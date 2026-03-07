La Spezia, cassa stereo contenente un chilo di hashish, arrestato in flagranza di reato

I finanzieri del Comando Provinciale Gdf di La Spezia hanno arrestato in flagranza di reato un giovane cittadino italiano residente ad Arcola (La Spezia), che aveva appena ritirato, presso un locker di Viale San Bartolomeo, un pacco contenente una cassa stereo, al cui interno era stato nascosto circa un chilo di hashish, suddiviso in piccoli panetti.

L'attività investigativa nasce dal monitoraggio delle spedizioni e dei canali social, sempre più spesso utilizzati come "vetrine virtuali" per l'acquisto di droga in totale anonimato. La partita era stata ordinata sul web, con consegna presso un punto di ritiro automatico, I nominativi di mittente e destinatario, ovviamente di fantasia, per evitare qualsiasi forma di tracciamento.

I militari del Nucleo Polizia economico-finanziaria della Spezia, dopo aver individuato la spedizione sospetta, si sono appostati nei pressi del punto di consegna, in attesa che qualcuno arrivasse per il ritiro. Dopo aver trovato lo stupefacente, le operazioni di ricerca sono proseguite nell'abitazione del ragazzo, dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro altri 20 grammi circa, tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione e oltre 4 mila euro di denaro contante. Il ragazzo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria spezzina.

