Genova, due arresti per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

Nell’ambito dei servizi predisposti contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro hanno arrestato due cittadini senegalesi per spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo, 33enne, che alla vista dei militari ha tentato la fuga per non essere controllato, è stato fermato dai militari e trovato in possesso di 12 dosi di crack.

La perquisizione è stata poi estesa al domicilio del 33enne, dove sono stati trovati anche 50 grammi di cocaina in pietra e quasi 1.400 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Concluse le formalità di rito, il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi. Il secondo, 40enne, è stato sorpreso a cedere una dose di crack ad un altro soggetto, segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La perquisizione del 40enne ha consentito di rinvenire oltre 100 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo, quindi, concluse le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.

