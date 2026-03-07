Genova, nuova mobilitazione di Genova Antifascista in piazza Alimonda. Domani il Comitato Foce si riunisce per ripulire il quartiere

Nel quartiere della Foce, a Genova, il fine settimana sarà segnato da due iniziative pubbliche differenti, organizzate in momenti diversi ma entrambe legate alla vita del quartiere. Sabato è prevista una manifestazione antifascista, mentre domenica un gruppo di residenti promuove una mattinata dedicata alla pulizia e al monitoraggio urbano.

Il primo appuntamento è in programma sabato 7 marzo alle 15.30 in piazza Alimonda, dove il collettivo Genova Antifascista ha annunciato una mobilitazione pubblica.

L’iniziativa è collegata alla protesta contro la presenza della sede di CasaPound in via Montevideo, tema che negli ultimi anni ha già dato origine a manifestazioni e prese di posizione politiche nel quartiere.

Attraverso i propri canali social, gli organizzatori descrivono l’evento come un “attacchinaggio ad alta intensità”, cioè un’attività di affissione di manifesti su pali, muri e fermate degli autobus, con l’obiettivo di rendere visibile la protesta nello spazio urbano.

Il giorno successivo, domani, domenica 8 marzo, è invece prevista un’attività promossa dal Comitato spontaneo cittadini della Foce, che ha annunciato una contro iniziativa con un’impostazione diversa.

Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, l’appuntamento sarà dedicato a una mattinata di pulizie del quartiere e al controllo delle condizioni di alcune aree urbane.

Nel comunicato diffuso dal comitato si legge l’invito rivolto ai residenti: "Un richiamo alla cittadinanza che crede nell’ordine, nel decoro e nella legalità a partecipare a una mattinata di pulizie nel quartiere".

Oltre alla raccolta dei rifiuti, i partecipanti intendono svolgere anche un’attività di documentazione e segnalazione dello stato degli spazi pubblici.

L’obiettivo dichiarato è la realizzazione di un “libro bianco”, un dossier nel quale raccogliere criticità, osservazioni e possibili interventi per migliorare la gestione del quartiere.

Secondo il comitato, il materiale raccolto verrà poi trasmesso alle istituzioni locali, con l’intento di segnalare problemi e proporre soluzioni per la vivibilità della zona della Foce.

