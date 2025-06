Scontro frontale tra due auto in via De Gaspari, ferite tre donne nella notte

Scontro frontale tra due vetture ieri sera attorno alla mezzanotte: è successo in via De Gaspari, la strada tra le piscine di Albaro e il tratto finale di via Felice Cavallotti che scende verso Boccadasse, all'incrocio con via Giordano Bruno in direzione ponente. Ancora non è chiara la dinamica.

Conseguenze - Coinvolte tre donne: quella che ha riportato le conseguenze più gravi è una 61enne di origine cinese, spinalizzata e ricoverata al Galliera in codice giallo per un trauma toracico dovuto al contraccolpo dell'urto. Con lei in macchina altre tre passeggere, che non hanno avito bisogno di cure.

Conseguenze lievi per le occupanti dell'altra vettura, due ragazze di 25 anni che sono state ricoverate in codice verde sempre all'ospedale Galliera.

Le auto sono state rimosse dai vigili del fuoco, che hanno bonificato una perdita d'olio

