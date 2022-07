Scontri No Tav: Rixi (Lega): "Qualcuno cerca di alzare scontro sociale"

di Redazione

"Dietro ai disordini in Val di Susa, in prossimità del cantiere di San Didero, ci sono teppisti a tempo pieno"

Il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture è intervenuto sugli scontri in val di Susa.

"Una dozzina di poliziotti feriti, autostrada chiusa per ore, un ariete artigianale per sfondare le recinzioni. Dietro ai disordini in Val di Susa, in prossimità del cantiere di San Didero, ci sono teppisti a tempo pieno che si mascherano da sedicenti No Tav. Qualcuno sta cercando di alzare il livello di scontro sociale in prossimità della tornata elettorale. Non credo sia un caso. Qualche nostalgico 'cattivo maestro' non fermerà la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla crescita economica e sociale della nostra nazione di cui, paradossalmente, beneficeranno anche loro. Il centrodestra unito vincerà le elezioni e realizzerà quelle grandi opere che sinistra e grillini hanno bloccato per anni per un folle vezzo ideologico".