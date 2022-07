Scomparsa Vittorio De Scalzi, il ricordo di Renato Zero: "Una perdita profonda e incolmabile"

di Marco Innocenti

Una scomparsa, quella di Vittorio De Scalzi, che ha scosso tutto il mondo della musica italiana. A ricordare il fondatore e cantante dei New Trolls è anche Renato Zero, in un post su Facebook: "Genova e l’Italia intera piangono la scomparsa di Vittorio De Scalzi - ha scritto il cantante romano - Io sono qui dalle 4:30 di oggi, che respiro un vuoto assoluto, di una perdita per me profonda ed incolmabile. Quello che tenterò di fare per Vittorio, è adoperarmi, affinché non vengano dimenticati, i suoi talenti e la sua lealtà nei confronti della musica e di chi lo ha amato profondamente come me! Vi chiedo una preghiera per lui".