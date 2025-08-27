Scomparsa Mons. Nosiglia, il cordoglio della Regione Liguria: “Un grande uomo di fede”

La Regione Liguria si unisce al cordoglio per la morte di monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito di Torino e originario di Rossiglione, scomparso oggi all’età di 80 anni. “Lo ricordiamo come un grande uomo di fede, sempre pronto a spendersi al servizio della Chiesa e della sua comunità”, ha dichiarato il presidente Marco Bucci a nome di tutta l’amministrazione regionale.

La notizia – Nosiglia è morto alle 2:15 di mercoledì 27 agosto 2025 presso l’Hospice Cottolengo di Chieri. I funerali saranno celebrati venerdì 29 agosto alle 15:30 nel Duomo di Torino, mentre giovedì 28 agosto alle 21 è previsto il rosario alla Consolata. La camera ardente è stata allestita da oggi pomeriggio nella stessa basilica, dove avverrà anche la tumulazione della salma.

Le origini – Nato a Rossiglione, in Valle Stura, il 5 ottobre 1944, Nosiglia era entrato in seminario ad Acqui, dove fu ordinato sacerdote nel 1968. Studiò a Roma, ottenendo la licenza in Teologia alla Lateranense e in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico.

Il percorso ecclesiale – Dal 1971 al 1991 guidò l’Ufficio Catechistico Nazionale della Cei. Nel 1991 fu nominato vescovo ausiliare di Roma e nel 1996 divenne vicegerente della diocesi, ricevendo il titolo personale di arcivescovo. Nel 2003 fu chiamato a Vicenza come vescovo e nel 2010 Benedetto XVI lo trasferì a Torino come arcivescovo metropolita, incarico ricoperto fino al 2022, con contestuale amministrazione apostolica di Susa dal 2019 al 2022.

La Sindone e le iniziative – Custode pontificio della Santa Sindone, nel 2015 guidò l’ostensione straordinaria con la visita di papa Francesco. Nel 2020, nel pieno della pandemia, promosse la preghiera in diretta TV e social davanti al Sacro Lino, gesto che ebbe eco internazionale.

Il ricordo – Considerato vicino al mondo del lavoro e degli ultimi, Nosiglia fu definito il “vescovo degli operai”. Il suo motto episcopale era Caritas congaudet veritati, “La carità gioisce della verità”.

Il saluto della Liguria – La sua comunità d’origine lo ricorderà con una messa di suffragio sabato 30 agosto a Campo Ligure. “Alla sua famiglia e a tutta la Chiesa piemontese – ha aggiunto Bucci – giunga la vicinanza della Regione per una figura che ha dato tanto anche alle radici liguri”.

