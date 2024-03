Scolmatore Bisagno, Toti: "Cantiere va avanti per 15 giorni: ipotesi subentro altre imprese classificate oppure ulteriore gara d'appalto"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Nelle prossime ore convocheremo le aziende che non sono state colpite dall'interdittiva anti-mafia ma che fanno parte della gara d'appalto per chiedere loro se ci sono da parte loro le condizioni di legge, tecniche e di volontà di subentrare al Consorzio nella realizzazione dell'opera. Nel frattempo il cantiere andrà avanti per un massimo di 10-15 giorni per evitare un'interruzione" - cosi' il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti spiega il prossimo scenario per quanto riguarda la realizzazione dello Scolmatore del Bisagno, a Genova, a rischio dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato l’interdittiva antimafia per il Consorzio Research, che si era aggiudicato l'appalto.

Dobbiamo prendere atto che dopo una tormentata vicenda che ci ha fatto perdere dei mesi, il Consiglio di Stato ha messo la parola fine con un'interdittiva anti-mafia nei confronti della Consorzio Research, che dovrà lasciare il cantiere - ha continuato il presidente-Questa non è l'unica azienda a lavorare in questo cantiere e quindi avvieremo una procedura che diverse opzioni che dovremo verificare".

Il cantiere andrà dunque avanti ma non oltre i 15 giorni: "Ma questa sarà una parentesi che non potrà durare più di due settimane e, se questo non fosse possibile perché le aziende non sono in grado o non hanno le caratteristiche, dovremo chiudere il cantiere e potranno subentrare la seconda e la terza classificata della vecchia gara. Ove anche queste non volessero subentrare per mutate condizioni di mercato dovremo procedere a un'ulteriore gara".

In quel caso, rimane incertezza sulle tempistiche "Oggi siamo in una situazione complessa che potrebbe portare da nessun ritardo a un tempo fino a otto mesi se dovessimo fare una nuova gara - ha spiegato Toti - la cosa positiva è che è un lavoro che ha già una variante approvata, che prevede l'utilizzo della talpa che può essere acquistata da Regione, che è previsto nel contratto, e salvaguardata in attesa dei nuovi realizzatori a cui verrà consegnata. Contiamo che, in ogni caso, o si vada avanti in fretta o si riesca a subentrare nel minor tempo possibile, ma il cantiere potrà procedere comunque in sicurezza".