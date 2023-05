Sciopero Smag, arriva la risposta del gruppo Barbagli: "soluzione individuata da tempo. Ci vuole però senso di responsabilità"

L'azienda Barbagli "ha individuato da tempo la soluzione della vicenda Smag ed è l'incorporazione della società nel Gruppo che garantisce i livelli occupazionali. Ma vediamo con preoccupazione che certe forze interne stanno cercando di innalzare il livello dello scontro, creando addirittura disagi davanti alle sedi di altre società. Tutto questo non aiuta il clima e soprattutto arreca gravi danni alla Smag e al Gruppo". Lo si legge in una nota dell'azienda a commento dell' annuncio dei sindacati della possibilità di uno sciopero a oltranza dei lavoratori della Smag. "Malgrado questo atteggiamento pensiamo che una soluzione positiva per tutti sia ancora possibile, ma occorre anche un senso di responsabilità per non far degenerare un confronto tra parti sociali - ha aggiunto la società -. La nostra proposta è chiara e sempre valida. E non è vero che vogliamo attuare un controllo a distanza, ma vorremmo mettere a disposizione dei normali strumenti che servono per far lavorare gli addetti nelle migliori condizioni. Come non è vero che la gara è stata vinta con un ribasso del 20% come asserito nella nota sindacale diffusa alla stampa". "Scartate tutte le altre opzioni, che avrebbero impattato negativamente sui dipendenti, la capogruppo Barbagli srl ha deciso di procedere con l'ipotesi di una fusione per incorporazione delle due società - spiega la nota -. Gli obiettivi sono la salvaguardia occupazionale, la preservazione delle competenze acquisite, continuità, sinergie di Gruppo". "L'integrazione delle due Società consentirà di attingere ad un patrimonio comune di esperienze, evitando duplicazione di attività e di costi derivanti dal mantenimento di due entità giuridiche separate. Il progetto viene sottoposto ai dipendenti e alle loro rappresentanze nonché ai favori del mercato attraverso la presentazione ai clienti del gruppo" conclude l'azienda.