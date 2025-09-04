Sciopero nazionale del personale FS: possibili disagi anche in Liguria

A partire dalle ore 21 di giovedì 4 settembre fino alle 18 di venerdì 5 settembre, è previsto uno sciopero nazionale che coinvolgerà il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. La protesta è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome e rischia di causare disagi anche in Liguria, con cancellazioni totali o parziali di treni a lunga percorrenza e regionali.

L’agitazione sindacale ha ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria, interessando i servizi Frecce, Intercity e soprattutto i treni Regionali, molto utilizzati dai pendolari liguri per gli spostamenti quotidiani tra le città costiere e l’entroterra.

Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che gli effetti dello sciopero potrebbero protrarsi oltre l'orario di termine. In Liguria, particolare attenzione è rivolta alla tratta Genova-Savona-Ventimiglia e alla Genova-La Spezia, tra le più frequentate.

Servizi minimi garantiti

Nel rispetto della normativa vigente, per il trasporto regionale saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie protette, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 di venerdì 5 settembre, fascia nella quale rientrano molti treni utilizzati da studenti e lavoratori.

Trenitalia invita i viaggiatori liguri a verificare lo stato del proprio treno prima di recarsi in stazione, al fine di evitare spostamenti inutili o attese prolungate.

Dove informarsi

Per conoscere nel dettaglio i treni garantiti e le eventuali modifiche alla circolazione, è possibile consultare: L’app ufficiale di Trenitalia: La sezione Infomobilità del sito trenitalia.com; I canali social e il sito del Gruppo FS; Il numero verde gratuito 800 89 20 21; Le biglietterie, i punti assistenza e le self-service presenti in stazione

Anche le agenzie di viaggio convenzionate possono fornire aggiornamenti utili.

