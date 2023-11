Sciopero generale, il ministro della P.A. Zangrillo a Genova: "Brutto messaggio per gli italiani"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Anche il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha incontrato oggi pomeriggio i ragazzi che hanno partecipato alla prima giornata del Festival di Orientamenti 2023.





A margine dell'incontro, il ministro ha parlato della decisione da parte dei sindacati Cgil e Uil di confermare lo sciopero generale per venerdì 17 novembre, nonostante l’altolà del Garante e nonostante la precettazione arrivata dal ministero dei Trasporti Matteo Salvini: "I sindacati hanno diritto di scioperare, ma credo che sarebbe importante, da parte di sindacati rilevanti come la Cgil e la Uil, dare un messaggio agli italiani che le regole si rispettano. C’è stata una pronuncia della commissione di garanzia che ha spiegato in maniera assolutamente esaustiva le ragioni per le quali non ricorrono le condizioni per parlare di sciopero generale. Cgil e Uil hanno risposto dicendo che non gli interessa e vanno avanti per la loro strada: un brutto messaggio, mi dispiace“.

“Sono un po’ dispiaciuto perché questo sciopero è annunciato da due mesi, cioè da prima ancora che fosse scritta la legge di bilancio. Francamente la trovo un’iniziativa un po’ curiosa – ha aggiunto il ministro -. Si è arrivati a questa giornata di protesta avendola pensata ancora quando non c’erano elementi per valutare l’operato del governo”.