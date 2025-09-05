Sciopero dei treni, oggi viaggi a rischio: salve le fasce di garanzia

Lo sciopero nazionale del settore ferroviario potrà avere ripercussioni significative anche in Liguria, dove viaggiatori e pendolari affrontano cancellazioni e riduzioni di servizio per tutta la giornata. La mobilitazione, iniziata alle 21 di giovedì 4 settembre e destinata a concludersi alle 18 di oggi, è stata indetta a livello nazionale e coinvolge Trenitalia, Italo e Trenord.

Fasce garantite – Il trasporto regionale in Liguria resta assicurato soltanto durante le finestre di garanzia: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. In queste ore i convogli previsti da orario circolano regolarmente, anche se non si escludono ritardi o variazioni. Al di fuori di queste fasce la circolazione è fortemente ridotta, con numerose soppressioni.

Lunga percorrenza – Anche i treni a lunga distanza, dalle Frecce agli Intercity, possono subire cancellazioni o modifiche di itinerario. Le stesse aziende invitano i passeggeri a monitorare in tempo reale la situazione tramite app, canali ufficiali e avvisi in stazione.

Motivazioni sindacali – La protesta è stata proclamata dal Sindacato Generale di Base e dall’Assemblea nazionale PdM/PdB del Gruppo FS. Alla base ci sono la richiesta di un contratto unico dignitoso, il miglioramento delle condizioni di lavoro e una maggiore tutela della sicurezza e della salute di macchinisti e personale di bordo. I sindacati definiscono insostenibile la normativa contrattuale attuale e sottolineano la necessità di una riforma profonda.

