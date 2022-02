Scintille nel centrodestra, botta e risposta Salvini-Toti su amministrative e assessorati

di Marco Innocenti

Il segretario del Carroccio: "I liguri vogliono assessori al lavoro H24". Il governatore: "Tutti hanno molte deleghe ma onorano al massimo l'impegno"

Continua il botta-e-risposta a distanza fra Matteo Salvini e Giovanni Toti. Proprio nel giorno in cui il segretario del Carroccio termina la quarantena, arriva l'invito al governatore ligure a rivedere l'assetto delle deleghe degli assessori regionali: "I cittadini, i medici e gli imprenditori si aspettano di avere assessori che facciano il loro lavoro 24 ore su 24. Quindi - suggerisce Salvini - senza rimpasti, che nomini due tecnici. La Lega non chiede nulla". E sulle prossime amministrative, il leader della Lega assicura che anche se Cambiamo! dovesse decidere non correre con il resto della coalizione di centrodestra, questa scelta non farà cadere la giunta ligure: "Non cambia nulla - taglia corto Salvini - Toti può andare a cena con chi vuole. Il futuro del centrodestra non passa né da Renzi né da Mastella".

A breve giro di posta, arriva la replica di Giovanni Toti: "All'amico Salvini - dice il governatore della Liguria - forse non bene informato dai suoi, dico che la Lista Toti-Cambiamo ha già dichiarato che appoggerà tutti i sindaci del centrodestra. Altri ci stanno ancora pensando. Quanto al tempo pieno degli assessori e all'efficienza per cittadini e imprese, sono pronto a confrontarmi in qualsiasi momento. Come certo saprà, avendo solo 7 assessori in Regione Liguria, tutti hanno numerosissime deleghe. E tutti le onorano col massimo impegno".