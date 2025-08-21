Scappano di casa nella notte, fratellini torinesi ritrovati ad Alassio

Li hanno ritrovati su una panchina del lungomare dopo che da 24 ore se ne erano perse le tracce.

Ieri sera, mercoledì 20 agosto, la polizia locale di Alassio ha ritrovato i due fratelli minorenni che erano scomparsi dalla notte precedente, quando erano scappati di casa da un paesino in provincia di Torino.

I due fratelli, 16 e 14 anni, erano seduti su una panchina nella zona di passeggiata a levante di Alassio, serenamente in balìa degli eventi

I genitori avevano immediatamente denunciato la scomparsa e si era quindi attivata la macchina delle ricerche che aveva coinvolto anche la Riviera, in quanto tutta la famiglia era stata la scorsa settimana in ferie proprio ad Alassio.

I due ragazzi hanno ammesso la bravata ed hanno poi atteso fino a tarda sera, assistiti dagli agenti intervenuti, l’arrivo della madre a cui sono stati riconsegnati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.