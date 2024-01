Savona: truffatore seriale di anziani arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Savona hanno tratto in arresto in flagranza un 30enne, originario di Napoli e in "trasferta" in Liguria, che, dopo aver raggirato due anziane donne in due distinte occasioni, si era fatto consegnare complessivamente circa 5000 euro in contanti, diversi monili in oro e orologi preziosi.

Nel primo caso, un complice dell’arrestato aveva chiamato al telefono una 86enne vittima savonese, facendole credere di dover aiutare un nipote in difficoltà economica a seguito del blocco di alcune merci presso un fantomatico ufficio postale. Appena terminata la telefonata si è presentato a casa dell’anziana il 30enne napoletano, prelevando 4000 euro e i gioielli consegnati dalla vittima.

Nel secondo caso, invece, avvenuto pochi istanti dopo, a poche decine di metri, il complice “telefonista” ha fatto credere ad una 85enne malcapitata di essere un carabiniere, che il figlio era stato arrestato a seguito dell’investimento di un pedone e che solo il pagamento di una cauzione avrebbe potuto consentire la sua celere liberazione evitando il carcere. Anche in questo caso, pochi istanti dopo aver terminato la telefonata ha bussato alla porta della vittima il 30enne napoletano, prelevando dall’anziana circa 1000 euro in contanti ed alcuni gioielli in oro.

Una volta uscito dalla seconda abitazione l’autore è stato notato dai Carabinieri già presenti in zona, che ssono insospettiti dal suo fare ambiguo, pertanto hanno fatto scattare il controllo, scoprendo le due truffe appena commesse.

L’uomo, infatti, aveva ancora addosso tutta la refurtiva, che è stata prontamente restituita alle legittime proprietarie.

Per il 30enne pregiudicato si sono aperte le porte del carcere di Genova Marassi.