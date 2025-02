Savona, trovate 29 granate della Seconda Guerra Mondiale: in arrivo gli artificieri

Un arsenale bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto in un cantiere privato nella zona Lungobormida di Carcare, in provincia di Savona. Si tratta di 29 granate d’artiglieria, di cui nove da 105 millimetri e venti da 75 millimetri. Nei prossimi giorni gli artificieri dell’Esercito interverranno per la rimozione e la successiva distruzione degli ordigni, operazione che potrebbe richiedere lo sgombero delle aree circostanti per motivi di sicurezza.

Intervento – Sul posto interverrà il 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina “Taurinense”, specializzato nella bonifica di residuati bellici nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Le condizioni delle granate consentiranno agli artificieri di procedere senza particolari criticità, ma le autorità locali stanno valutando l’eventuale necessità di evacuare temporaneamente i residenti della zona durante le operazioni di neutralizzazione.

Precedenti – La Liguria è una delle regioni italiane con il maggior numero di ritrovamenti di ordigni inesplosi, testimoniando il ruolo strategico che il territorio ebbe durante il conflitto. Solo negli ultimi due anni, il 32° Reggimento ha disinnescato quasi 200 ordigni nella regione.

Sicurezza – Le operazioni verranno svolte in coordinamento con la Prefettura di Savona, che definirà le misure necessarie per garantire l’incolumità pubblica. Il materiale ritrovato sarà poi distrutto in una cava locale, come previsto dai protocolli di sicurezza militare.

