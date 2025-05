Savona, cinghiale si aggira in centro e ferisce due donne durante il mercato

Momenti di paura questa mattina nel centro di Savona, dove un cinghiale ha ferito due donne in distinte aree della città, travolgendo anche un agente di polizia municipale, rimasto illeso. L’episodio più grave è avvenuto in piazza del Popolo, tra le bancarelle del mercato, dove l’animale ha seminato il panico tra i presenti.

Aggressione al mercato – Una donna di 48 anni è stata investita dal cinghiale mentre si trovava in piazza del Popolo. L’animale le ha squarciato i pantaloni e provocato lievi ferite. La vittima è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Savona e trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo.

Secondo caso – Poco dopo, un’altra donna è stata colpita nei pressi della Questura, in corso Ricci. Anche in questo caso le ferite sono risultate lievi e la donna è stata accompagnata in ospedale in codice verde dalla Croce Oro di Albissola. Non è ancora chiaro se si tratti dello stesso animale.

Intervento delle autorità – Durante l’allerta, un agente della polizia municipale è stato caricato dall’animale ma non ha riportato conseguenze. Le squadre della vigilanza faunistica regionale, con il supporto della polizia locale, sono intervenute immediatamente per cercare di contenere la situazione.

Allarme sicurezza – Il sindaco Marco Russo ha espresso preoccupazione per l’episodio: “Il fatto è grave e conferma la pericolosità della libera circolazione di animali selvatici in un contesto urbano”. Ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale a fianco delle squadre di vigilanza faunistica, chiedendo un maggiore supporto da parte della Regione per affrontare un’emergenza ormai stabile.

