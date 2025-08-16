Ferragosto movimentato sul litorale savonese, raffica di interventi della Guardia Costiera

Una giornata di Ferragosto intensa per la Guardia Costiera del Compartimento marittimo di Savona, impegnata tra soccorsi complessi e controlli lungo la costa.

Incidente stradale – Nelle prime ore del mattino, a seguito di un incidente sull’Aurelia tra Capo Mele e Laigueglia, un ragazzo di 24 anni è finito tra gli scogli. Recuperato dal battello GC354 di Andora, è stato trasferito nel porto cittadino e poi affidato ai medici del 118. Le gravi fratture riportate hanno reso necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale di Pietra Ligure con l’elicottero dei Vigili del fuoco.

Immersione subacquea – Poco dopo, un sub impegnato in un’immersione con bombole nei pressi dell’isola Gallinara ha accusato un malore. Il soccorso è stato portato a termine dalle unità navali di Alassio e Loano-Albenga. L’uomo, stabilizzato in porto, è stato elitrasportato dal Servizio 118 all’ospedale San Martino di Genova.

Unità da diporto – Nel pomeriggio un’imbarcazione in avaria, con cinque persone a bordo vicino all’isola Gallinara, è stata assistita dal battello di Locamare Alassio fino al rientro in sicurezza al porto.

Controlli in spiaggia – Numerosi anche gli interventi di vigilanza lungo la costa. La Guardia Costiera ha sgomberato accampamenti abusivi, fermato attività illegali di pesca sportiva e sanzionato unità in violazione dell’ordinanza balneare. Tra queste una moto d’acqua sorpresa nella fascia riservata ai bagnanti, che ha creato pericolo in mare. Il corpo delle Capitanerie di porto ricorda che in caso di emergenza è sempre attivo il numero gratuito 1530, il canale radio 16 e il NUE 112, per garantire interventi immediati in mare.

