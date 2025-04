Alassio, aggredisce il padre in strada per ottenere soldi: arrestato un 43enne già ammonito

Un uomo di 43 anni è stato arrestato ad Alassio dopo aver aggredito il padre in pieno giorno per costringerlo a consegnargli del denaro. L’intervento della polizia, allertata da un cittadino che ha assistito alla scena, ha messo fine all’ennesimo episodio di violenza familiare, culminato nell’arresto in flagranza per maltrattamenti ed estorsione.

Segnalazione decisiva – L’intervento delle forze dell’ordine è stato reso possibile grazie alla prontezza di un passante, che ha notato l’uomo colpire un anziano in strada e ha subito contattato il numero di emergenza. La polizia ha rintracciato rapidamente l’aggressore e la vittima anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza cittadine.

Storia nota – Il 43enne non era nuovo alle forze dell’ordine: su di lui gravava già un ammonimento del Questore per episodi precedenti di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto accertato, l’uomo, in stato di ubriachezza, aveva obbligato il padre ad accompagnarlo al bancomat per ritirare del denaro.

Condizioni economiche – L’anziano, ormai privo di risparmi a causa delle continue richieste del figlio, ha chiesto aiuto alla figlia, che li ha raggiunti sul posto con il denaro preteso dal fratello. Gli agenti sono intervenuti in quel momento, fermando l’uomo e conducendolo presso la casa circondariale di Imperia.

Flagranza – L’arresto è avvenuto mentre l’uomo stava ancora minacciando il padre, confermando la gravità della situazione e l’urgenza dell’intervento. Le autorità hanno confermato l’arresto per maltrattamenti ed estorsione.

