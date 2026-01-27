Savona, tamponamento in A10: due feriti e 7 km di coda

Due persone sono rimaste ferite in un tamponamento tra un camion e un furgone sull’autostrada A10 Genova-Savona, tra Celle Ligure e il bivio con la complanare di Savona. Sul tratto si registrano circa 7 km di coda, comunica la società concessionaria Autostrade per l’Italia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, il 118 e i vigili del fuoco. I feriti sono il conducente e il passeggero del furgone: uno è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo, mentre l’altro è rimasto incastrato ed è in corso l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e trasferirlo in ospedale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.