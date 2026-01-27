Genova, multa per finestrino abbassato: tutto in regola, ma quanto zelo. E non è la sola sanzione bizzarra quanto vessatoria

Potrebbe sembrare una semplice curiosità, se non fosse che il protagonista l'ha pagata a caro prezzo. È accaduto ieri a Genova, in via Fieschi, dove il signor Marco ha parcheggiato la propria auto pagando il ticket di sosta, salvo poi scoprire che non era dovuto poiché la zona rientrava nel suo indirizzo di residenza.

Dopo circa mezz’ora, al ritorno, ha trovato una contravvenzione sul tergicristallo. Il motivo? Un finestrino lasciato abbassato di una decina di centimetri.

Sul verbale la motivazione è inequivocabile: “sostava senza adottare cautele atte ad evitare l’uso del veicolo”. Una violazione prevista dall’articolo 158, comma 4, del Codice della Strada, una norma poco nota ma pienamente in vigore. Dal punto di vista normativo, l’operato della Polizia Locale risulta corretto, anche se l'applicazione appare pienamente fiscale.

Lasciare il finestrino leggermente aperto è un’abitudine diffusa, soprattutto nelle soste brevi, e difficilmente viene percepita dagli automobilisti come una condotta sanzionabile.

Dispiace per il signor Marco, ma la sua disavventura diventa un avvertimento per tutti: anche dettagli apparentemente secondari, quando si parla di sosta, possono trasformarsi in una sanzione.

E non è la sola sanzione perfettamente legittima quanto intrisa di eccesso di zelo: pensate che esistono altre sanzioni curiose e poco conosciute, ma che sono pienamente applicabili. Tra queste:

- Divieto dell'aria condizionata in sosta: l’articolo 157 vieta di mantenere attivi aria condizionata o impianto di riscaldamento mentre il veicolo è in sosta. L'automobilista che si allontana dall’auto lasciando il motore acceso rischia una multa tra 216 e 432 euro, una delle più salate tra le “sanzioni curiose”.

- Divieto di correre a bordo strada: anche i pedoni devono rispettare alcune regole. L'articolo 190 stabilisce che corsa e footing devono avvenire solo sui marciapiedi o nei parchi. Chi corre a bordo strada senza marciapiede può essere multato tra 26 e 102 euro.

Questi esempi dimostrano quanto sia utile conoscere a fondo i dettagli del Codice della Strada, per evitare spiacevoli sorprese sia agli automobilisti sia ai cittadini.

