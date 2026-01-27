Genova, lieto fine per Charlie, cagnolino disperso da cinque giorni: trovato e salvato dai vigili del fuoco

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Multedo sono intervenuti in via Stassano, in località Branega, per soccorrere Charlie, un cane disperso da cinque giorni.

Il proprietario, impegnato nelle ricerche, ha udito dei guaiti provenire da un pozzo nascosto nella boscaglia e ha subito lanciato l’allarme.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’animale utilizzando una scala in dotazione e, dopo averlo messo in sicurezza con un’imbracatura, lo hanno tratto in salvo, riconsegnandolo al suo padrone.

Il cane è apparso in buone condizioni di salute ed è stato comunque accompagnato dal veterinario per ulteriori accertamenti.

