Savona, si chiama Divine Nosakhare la prima nata in Liguria poco dopo la mezzanotte del 2026
di m.m.
SAVONA - Divine Nosakhare, una bambina di 3,660 chilogrammi, è la prima nata del 2026 in Liguria e tra i primissimi nati in Italia. È venuta alla luce alle 00:01 di oggi all’Ospedale San Paolo di Savona. La mamma è Rita Ilori, di nazionalità nigeriana. Il parto è stato assistito dalle ostetriche Maria Teresa De Francesco e Giorgia Roascio e dalla ginecologa Laura Renda.
«Il 2026 si apre in Liguria con la nascita di Divine, un segno concreto di fiducia nel futuro - ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci - A lei e alla sua famiglia rivolgo, a nome di tutta la Regione, i migliori auguri per un cammino di serenità, crescita e speranza».
«Un ringraziamento sentito va alla ginecologa, alle ostetriche e a tutto il personale dell’Ospedale San Paolo di Savona - commenta l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - per la professionalità e l’attenzione con cui hanno accompagnato questo lieto evento, così come a tutti gli operatori sanitari che in Liguria hanno lavorato con dedizione e spirito di servizio anche durante questi giorni di festa. A Divine e alla sua mamma i più sinceri auguri di salute e serenità».
