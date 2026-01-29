Savona, sex worker online nel mirino della Guardia di Finanza: evasione fiscale da oltre 150 mila euro

La Guardia di Finanza di Savona ha scoperto un caso di evasione fiscale legato all’attività di una sex worker operante online, risultata completamente sconosciuta al Fisco. Secondo quanto accertato, la donna avrebbe omesso di dichiarare redditi per oltre 150 mila euro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024.

L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli delle Fiamme Gialle sui soggetti che percepiscono compensi attraverso la diffusione di contenuti digitali a pagamento su siti per adulti e piattaforme social. Le indagini hanno evidenziato come l’attività fosse svolta in modo abituale mediante la pubblicazione di foto e video, configurandosi come lavoro autonomo.

Gli approfondimenti, inclusi accertamenti bancari, hanno permesso di ricostruire flussi di denaro derivanti da abbonamenti, vendite di contenuti singoli a utenti privati e bonifici effettuati dalle società titolari delle piattaforme per lo sfruttamento dei diritti di immagine. Per le irregolarità riscontrate, la donna è stata sanzionata per omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.