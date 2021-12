Savona, ritrovato l'anziano che si era allontanato dalla residenza Villa Elios di Albisola

di Marco Innocenti

L'uomo stava accatastando della legna nel terreno di una famiglia che abita lì vicino. Lo hanno fatto entrare in casa e hanno avvisato i carabinieri

È stato ritrovato nella serata del giorno di Natale il signor Angelo. L'anziano, ospite della residenza protetta Villa Elios ad Albisola, si era allontanato qualche ora prima, facendo perdere le proprie tracce. I familiari e gli addetti della struttura avevano quindi dato l'allarme, facendo scattare le ricerche.

L'uomo però non aveva percorso molta strada: era infatti entrato nel terreno adiacente ad un'abitazione nei pressi della struttura e si era messo ad accatastare della legna. I proprietari della casa avevano notato "l'intruso" e, capendo il suo stato confusionale, l'avevano invitato ad entrare in casa per scaldarsi un po' per poi avvisare i carabinieri.

Un lieto fine, insomma, arrivato in poche ore.