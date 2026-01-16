Savona, rigassificatore Piombino: Bucci conferma il no al trasferimento

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ribadisce la contrarietà al ricollocamento del rigassificatore di Piombino al largo della costa di Vado Ligure. La posizione è stata comunicata al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso una lettera nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

“Non siamo contrari a priori, non si tratta di una presa di posizione politica – precisa Bucci –. La nostra valutazione nasce da un’analisi tecnica condivisa: posizionato a Vado Ligure, l’impianto sarebbe troppo distante dalla dorsale tirrenica del gas e richiederebbe un investimento di 450 milioni per la rete di collegamento, risorse che rischierebbero di essere sprecate”.

Il governatore sottolinea che le infrastrutture rimangono una priorità, ma devono essere funzionali, sostenibili e coerenti con le caratteristiche del territorio ligure. La Regione conferma così il no alla prosecuzione dell’iter localizzativo in Liguria, richiamando anche la contrarietà del Consiglio regionale.

Lo scorso 7 gennaio, l’assemblea legislativa ligure ha approvato all’unanimità una mozione contro il ricollocamento della nave rigassificatrice FSRU Golar Tundra davanti a Savona-Vado Ligure, impegnando presidente e Giunta a tutelare questa posizione nelle sedi istituzionali competenti.

