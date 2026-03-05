Genova, inaugura sportello Fp Cgil "Insieme", dedicato alle donne lavoratrici

Si terrà domani, venerdì 6 marzo alle ore 12.30 presso la casetta sindacale del Gaslini l’inaugurazione dello Sportello Fp Cgil “Insieme” dedicato in particolare alle donne lavoratrici e/o alle utenti e aperto anche agli uomini. Presso lo Sportello si potranno avere informazioni e orientamento ai servizi e ai centri antiviolenza e sul contrasto alle molestie e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro. In aggiunta si potranno ricevere consulenze su congedi, maternità, orario di lavoro, problemi legati a mobbing e discriminazioni sul luogo di lavoro ecc. Lo Sportello sarà attivo ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 15 alle ore 17.

All’inaugurazione di venerdì parteciperanno Tatiana Cazzaniga Segretaria Fp Cgil Nazionale, Emanuela Traverso Segretaria Generale NIdiL Genova, Luca Infantino Segretario Generale Fp Cgil Genova, Nicola Poli Segretario Generale Filcams Genova.

