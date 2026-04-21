Attualità

Savona, passaporto anche alle Poste: parte il nuovo servizio

di Carlotta Nicoletti

1 min, 18 sec

Da oggi richieste negli uffici postali dei Comuni sotto 15 mila abitanti

Savona, passaporto anche alle Poste: parte il nuovo servizio
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Da oggi nel Savonese il passaporto si può richiedere anche negli uffici postali abilitati. Il nuovo servizio, rivolto ai Comuni con meno di 15 mila abitanti, punta a rendere più semplice l’accesso alle procedure, alleggerire gli sportelli tradizionali e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

Servizio – Il progetto interessa gran parte della provincia di Savona. Restano esclusi soltanto i Comuni di Savona e Albenga, mentre nei centri coinvolti sarà possibile presentare la domanda direttamente agli sportelli di Poste Italiane.

Procedure – I cittadini potranno avviare la richiesta senza prenotazione, completando nello stesso luogo tutte le formalità previste, compresa la raccolta delle impronte digitali. Un modello pensato per concentrare l’intero iter in un unico accesso.

Accessi – Nella fase iniziale sono previsti 20 accessi giornalieri su scala provinciale, con la possibilità di rimodulare il numero in base alla domanda effettiva e all’andamento del servizio.

Obiettivo – La misura rientra in un piano di rafforzamento dei servizi di prossimità e punta a offrire una rete più capillare, soprattutto nelle aree meno servite. Il nuovo canale dovrebbe contribuire anche a ridurre la pressione sugli uffici competenti.

Territorio – L’iniziativa valorizza il ruolo degli uffici postali come presidio locale, soprattutto nei piccoli comuni, dove spesso rappresentano uno dei principali punti di riferimento per i servizi ai cittadini.

Prospettive – La fase di avvio servirà a testare volumi, tempi e criticità. Se il sistema funzionerà, il nuovo modello potrebbe consolidarsi come strumento stabile di semplificazione amministrativa.

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