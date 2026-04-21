Rapallo ritrova il suo Polpo, ricollocato al posto storico. Carlo Bagnasco: "Percorso difficile chiuso con orgoglio"

Rapallo festeggia il ritorno del 'Polpo', la famosissima statua a ridosso del Castello sul mare. Commenta via social Carlo Bagnasco, già sindaco e oggi consigliere regionale e coordinatore ligure di Forza Italia (nella foto insieme con l'assessore Lasinio): "Oggi a Rapallo torna al suo posto la statua del Polpo. Non è solo una ricollocazione: è la conclusione di un percorso lungo, complesso, spesso pieno di ostacoli. Un progetto che avevamo avviato anni fa, quando ero sindaco, e che non è stato semplice portare a termine. Ci sono stati ritardi, difficoltà, momenti di confronto anche acceso. So bene che questo sarà un risultato divisivo per qualcuno. Ma amministrare significa anche prendersi la responsabilità di andare fino in fondo, quando si crede in ciò che si è iniziato. Oggi voglio rivendicare, con chiarezza, il lavoro fatto. Un lavoro portato avanti insieme all’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, con determinazione e senso di responsabilità. È stato un percorso difficile, ma oggi si chiude con orgoglio. E, sì, anche con felicità. Bentornato!".

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