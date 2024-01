Savona, neve sulla A6 tra Altare e Niella Tanaro: circolazione rallentata

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Come da previsioni, anche nell'entroterra ligure di ponente hanno iniziato a cadere i primi fiocchi di neve. In particolare, tra Altare e Niella Tanaro, in direzione di Mondovì. Circolazione rallentata sull'autostrada A6, Savona-Torino.

L'allerta meteo gialla per piogge sul Levante ligure prevista dalle 18 di oggi è stata intanto prolungata dalla mezzanotte alle 8 di domani. Riguarderà in particolare i bacini grandi. Lo comunica Arpal spiegando che la perturbazione in atto è attesa con la sua parte più attiva tra il pomeriggio e la serata di oggi, ma sul levante della Regione si attendono fenomeni anche nella prima parte della giornata di domani.

Quota neve in calo nell'entroterra, fino a fondovalle nell'entroterra di Savona con deboli nevicate sopra i 400-500 metri, quote ancora superiori su centro e levante ma con accumuli non rilevanti. Temperature in netto calo già nel pomeriggio di venerdì.