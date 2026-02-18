Savona: massiccia operazione per contrastare importazione e spaccio droga: cinque arresti e sequestro di 30 kg. di marijuana

Un’indagine costruita sul monitoraggio delle spedizioni internazionali ha permesso alla Guardia di Finanza di Savona di smantellare un’organizzazione dedita all’importazione e allo spaccio di droga, portando all’arresto di cinque persone e al loro definitivo processo.

L’operazione, condotta dai militari del Comando provinciale e in particolare dal Gruppo di Savona sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, è partita da un’accurata analisi dei flussi di pacchi provenienti dall’estero. L’attenzione degli investigatori si è concentrata soprattutto sulle spedizioni in arrivo da Paesi considerati snodi delle rotte del narcotraffico, tra cui Thailandia e Spagna, con destinazione il territorio savonese.

Nel corso dell’ultimo anno le Fiamme Gialle hanno intercettato numerosi colli giunti per via aerea che, a seguito di controlli mirati, si sono rivelati carichi di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, il gruppo criminale si avvaleva di falsi mittenti per spedire la droga e poteva contare, in ambito locale, sulla complicità di un dipendente postale. Quest’ultimo avrebbe curato la consegna diretta dei pacchi ai reali destinatari, diversi dai nominativi fittizi indicati sulle etichette di spedizione.

Le verifiche sui pacchi sospetti, affiancate da perquisizioni domiciliari eseguite con il supporto delle unità cinofile antidroga, hanno consentito di sequestrare oltre 30 chilogrammi di marijuana, circa mezzo chilo di hashish, otto bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la conservazione della sostanza – inclusa una macchina per il sottovuoto – oltre a telefoni cellulari utilizzati dagli indagati.

Il valore dello stupefacente immesso sul mercato avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati intorno ai 400 mila euro. Nei confronti dei cinque componenti del sodalizio il Tribunale di Savona ha pronunciato condanne fino a due anni e mezzo di reclusione. La sentenza è divenuta definitiva.

L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti, un’attività che si sviluppa sia attraverso controlli sul territorio sia mediante l’analisi delle rotte internazionali, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza collettiva e la salute pubblica.

