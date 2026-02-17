Confermato il fermo per l'aggressore di Priaruggia

Domenica sera la giovane si sarebbe presentata con Vogli. I tre avrebbero consumato crack, sostanza trovata dai militari. Poi la sedicenne avrebbe colpito con un vaso il proprietario di casa, raggiunto poi dalle coltellate dell'albanese. I due sarebbero quindi fuggiti con la macchina. Vogli avrebbe videochiamato il fratello dopo avergli mandato le foto di un divano sporco di sangue con scritto "l'ho ucciso, ma non chiamare la polizia". Il fratello, invece, ha avvisato subito i militari che hanno così salvato la vittima grazie all'intervento tempestivo. La giovane è stata denunciata e affidata ai servizi sociali mentre Vogli è stato trasferito nel carcere di Marassi.