Confermato il fermo per l'aggressore di Priaruggia
di c.b.
55 sec
La giudice per le indagini preliminari di Genova Martina Tosetti ha convalidato il fermo di Elton Vogli, cittadino di origine albanese di 37 anni accusato di aver accoltellato un quarantenne domenica sera a Priaruggia.
L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla giudice.
Intanto sono in corso gli approfondimenti da parte dei carabinieri sul motivo che avrebbe spinto Vogli ad accoltellare la vittima.
Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ospitava da settimane una ragazzina di quasi 17 anni.
