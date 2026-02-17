Bimba morta: sequestrati abiti e lenzuola nella casa di Perinaldo dopo sopralluogo RIS

Si è concluso il sopralluogo dei carabinieri del Ris nella casa di Perinaldo (Imperia) dove vive Manuel I., compagno della donna attualmente in carcere sospettata dell’omicidio preterintenzionale della figlia di due anni.

Durante le operazioni sono stati posti sotto sequestro alcuni abiti e lenzuola, che saranno analizzati dagli investigatori per raccogliere elementi utili alle indagini. L’immobile resta sotto sigilli e sotto la vigilanza delle forze dell’ordine.

Manuel I. è indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale in concorso, mentre gli inquirenti continuano a ricostruire le dinamiche del dramma.

