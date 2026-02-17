Porto di Genova, nel 2025 intercettati oltre 5,3 milioni in contanti diretti illecitamente in nord Africa
di Redazione
Oltre 5,3 milioni di euro in contanti sono stati intercettati nel porto di Genova prima di varcare il confine.
È il bilancio dell'attività condotta nel 2025 dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e dai funzionari doganali dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Genova (Uadm).
Il presidio ha permesso di fermare 5.317.022 euro diretti illecitamente fuori dall'Ue. Nel corso dell'anno, le Fiamme Gialle e i funzionari doganali del distaccamento locale Passo Nuovo - Reparto Viaggiatori hanno accertato complessivamente nello scorso anno 315 violazioni, concentrate soprattutto sulle tratte dirette verso Marocco e Tunisia. Gli accertamenti si sono concentrati sulle fasi di imbarco dei traghetti. I viaggiatori sono stati sorpresi a trasportare somme superiori alla soglia legale di 10 mila euro senza la necessaria dichiarazione doganale, obbligatoria per legge al momento dell'uscita dal territorio nazionale. Nei casi di eccedenza più rilevanti è stato disposto il sequestro amministrativo delle somme. Emblematico il fermo di un passeggero trovato in possesso di quasi 88 mila euro, operazione che si è conclusa con il sequestro di circa 39 mila euro.
Complessivamente, tra sanzioni riscosse e somme sequestrate, l'impatto economico per i trasgressori è stato di oltre 260 mila euro, somme interamente destinate all'Erario.
L'attività di controllo è stata coadiuvata dalle unità cinofile specializzate 'cash dog', tra cui il labrador nero Malexa, il cui 'naso' è stato rilevante per l'individuazione della valuta abilmente occultata.
