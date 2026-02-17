Genova, ancora un investimento sulle strisce, stavolta ad Albaro: grave anziana

Ennesimo investimento sulle strisce a Genova. È avvenuto questa mattina ad Albaro, dove una donna di 67 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in piazza Henry Dunant, a pochi passi dalle Piscine di Albaro.

L’allarme è scattato poco dopo le 10. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca Genovese.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti, la donna sarebbe stata urtata da una vettura mentre si trovava sull’attraversamento pedonale. Nella caduta ha battuto il volto sull’asfalto, riportando una ferita al sopracciglio e un forte dolore alla zona costale. Stabilizzata sul posto, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Martino per ulteriori accertamenti.

Illesi la conducente dell’auto, una donna di circa trent’anni, e il bambino che viaggiava con lei.

Per i rilievi e la gestione del traffico sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Genova. Presenti anche i Carabinieri, che hanno fornito i primi aiuti in attesa dell’arrivo dei sanitari.

