Bimba Bordighera: i risultati dell'autopsia evidenziano un trauma cranico e varie lesioni

Aveva un trauma cranico, che potrebbe aver determinato un travaso ematico all'origine di una emorragia cerebrale; ma anche lesioni su dorso, addome, alle gambe e persino sul labbro superiore.

Sono i primissimi risultati dell'autopsia effettuata stamani dal mdico legale Francesco Ventura di Genova sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta lunedì 9 febbraio nella casa della madre a Bordighera.

Per la sua morte sono indagati per omicidio preterintenzionale in concorso la mamma della bambina Manuela A., 43 anni e il compagno di lei, Manuel I., 42 anni. Al momento, non è ancora possibile stabilire con esattezza la causa del decesso e non si esclude che possa trattarsi di più fattori.

La morte risulterebbe avvenuta in un range di ore più ristretto, rispetto a quanto riportato nella relazione della prima ispezione cadaverica, quindi 6 ore e forse anche meno.

Resta ancora da chiarire se le lesioni rinvenute sul corpo della bambina siano state provocate da percosse o da una caduta.

Come di consueto sono stati anche effettuati diversi prelievi di liquidi e di tessuto per procedere agli esami istologici.

All'autopsia - durata circa tre ore - erano presenti anche il medico legale Andrea Peirano, per conto del compagno della madre e il dottor Enzo Profumo, in rappresentanza del papà di Beatrice. All'inizio delle operazioni peritali erano presenti pure gli avvocati: Laura Corbetta e Martina Di Giovanni (in sostituzione della madre) e Mario Ventimiglia, per il padre della piccola. "Purtroppo si tratta di un caso molto particolare e complicato - ha detto Peirano -. Quindi non siamo attualmente in grado di dare una spiegazione plausibile del decesso e della sequenza temporale degli eventi. Restiamo in attesa di avere risultati delle varie indagini che abbiamo fatto a livello istologico".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.