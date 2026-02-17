Scontri Genoa-Inter, arrestati altri quattro ultrà

Nelle prime ore della mattinata personale della Digos della Questura di Genova ha eseguito 4 ordinanze cautelari di arresti domiciliari emesse dal gip presso il Tribunale di Genova a carico di quattro cittadini italiani residenti nel territorio, di età compresa tra i 22 e i 37 anni, ritenuti responsabili dei disordini avvenuti domenica 14 dicembre poco prima di Genoa-Inter. I quattro sono ultras del tifo genoano frammisti ad alcuni elementi del tifo napoletano. Tra i reati contestati quello di travisamento, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso nonché la violazione della normativa in materia di manifestazioni sportive.

Durante i tafferugli alcuni ultras avevano posto in essere condotte violente nei confronti delle Forze dell'Ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico a tutela del settore riservato alla tifoseria ospite. In particolare, uno dei partecipanti era stato ripreso mentre lanciava un cartello di segnaletica stradale in metallo contro la polizia, mentre altri avevano utilizzato aste, bastoni e cinghie per colpire il personale in servizio.

Le indagini della Digos avevano consentito di procedere alle identificazioni così nella prima mattinata del 16 dicembre scorso erano stati eseguiti i primi cinque arresti in flagranza differita nei confronti di soggetti ritenuti responsabili dei disordini. Le persone arrestate, anch'essi tutti cittadini italiani hanno un'età compresa tra 23 e 47 anni. Uno era stato in passato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale ed era destinatario di avviso orale del Questore mentre un altro risultava gravato da Daspo urbano e gli altri erano noti per precedenti relativi a reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione.

Gli arrestati, indagati per i reati di travisamento, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, violazioni della normativa in materia di manifestazioni sportive e danneggiamento, sono stati associati presso le Case Circondariali di Marassi e Alessandria.

