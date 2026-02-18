Genova, ladri svaligiano abitazione del difensore della Samp Mattia Viti

Furto nella casa del neo acquisto della Sampdoria Mattia Viti nel quartiere di Genova Nervi. I ladri sono entrati nell'appartamento in cui il difensore vive da gennaio portando via soldi e gioielli per un valore di circa 20 mila euro. A chiamare la polizia è stato lo stesso calciatore. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti che hanno avviato le indagini insieme ai colleghi della squadra mobile.

Poche ore prima, a Genova Sturla, un altro maxi furto in una villetta. Qui i ladri sono passati da una porta finestra e con un flessibile hanno aperto la cassaforte da dove hanno preso gioielli per un valore di circa 80 mila euro.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori. Non è escluso che ad agire sia stata la stessa banda dopo aver studiato nel minimo dettaglio le abitudini dei proprietari di casa per poter svaligiare indisturbati. In corso le indagini visto che i ladri potrebbero avere fatto dei sopralluoghi nei giorni precedenti ed essere stati immortalati dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

