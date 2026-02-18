Genova, pattuglia in moto insegue e salva cane in mezzo al traffico

Si è conclusa con un lieto fine la mattinata di apprensione vissuta oggi nel centro storico di Genova, dove un cane di taglia media, sfuggito al controllo dei propri padroni nella zona dell’Acquasola, è stato protagonista di una rischiosa fuga, che ha richiesto un coordinato intervento della Polizia Locale.

L’allarme è scattato intorno alle 9, quando la Centrale Operativa ha diramato la segnalazione alle pattuglie della zona centro. Il cane, visibilmente disorientato e spaventato, è stato intercettato in piazza Cavour da una pattuglia e da quel momento è iniziato un monitoraggio costante per evitare che l’animale potesse finire sotto le ruote dei veicoli o causare incidenti.

Gli agenti in moto hanno seguito l’animale lungo un percorso tortuoso, che ha toccato Corso Quadrio, Corso Aurelio Saffi, via Fiodor e via Rivoli e alla fine la sinergia tra le diverse pattuglie della Polizia Locale e il supporto di un’unità cinofila della Polizia di Stato ha permesso di fermarlo in via delle Casaccie, mettendolo finalmente in sicurezza.

Una volta bloccato e legato con il guinzaglio d'ordinanza, l'animale è stato immediatamente tranquillizzato, rifocillato con acqua e crocchette e accudito dagli agenti fino all'arrivo del legittimo proprietario, a cui è stato riconsegnato sano e salvo.

"Questo intervento dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale e capillare il lavoro dei nostri agenti sul territorio-dichiara l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi- La sicurezza urbana passa anche attraverso la tutela degli animali e la gestione di situazioni imprevedibili come questa, che avrebbero potuto avere esiti drammatici. Ringrazio la Polizia Locale per la professionalità e la sensibilità dimostrate: prendersi cura di un animale in difficoltà significa non solo proteggere la creatura stessa, ma garantire la sicurezza di tutti i cittadini sulle nostre strade".

