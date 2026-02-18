Genova, due arresti e quattro denunce per spaccio di stupefacenti

Continuano i controlli dell’Arma dei Carabinieri di Genova volti a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e altre tipologie di reati. I Carabinieri della Stazione di Genova Maddalena hanno arrestato* un gambiano 26enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di osservazione nel centro storico, i militari hanno visto l’uomo, in Vico dell’Amor Perfetto, cedere dell’hashish ad un acquirente, un marocchino 33enne, nei cui confronti è scattata la segnalazione alla locale Prefettura. Durante l’appostamento, oltre ad aver visto la cessione dello stupefacente, i Carabinieri hanno notato che il 26enne aveva occultato un involucro all’interno di una grata, rivelatosi essere altra sostanza stupefacente. Le attività dei militari, quindi, sono state estese anche presso il domicilio del 26enne, dove sono stati trovati circa 50 grammi di hashish e 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Concluse le formalità di rito, il soggetto è stato accompagnato presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del rito direttissimo.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Genova Maddalena hanno denunciato* un marocchino 49enne e un gambiano 37enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il 49enne, controllato in Vico degli Adorno, è stato trovato in possesso di 5 compresse di rivotril, nonché di un cutter, venendo quindi deferito anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il 37enne, invece, è stato sorpreso in Vico del Fornaro intento a cedere 2 grammi di hashish ad un altro soggetto, nei cui confronti è scattata la segnalazione alla locale Prefettura. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro hanno arrestato* un senegalese 19enne per spaccio di sostanza stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, conosciuto dagli operatori, è stato notato durante un servizio di osservazione in zona Principe. L’atteggiamento del 19enne ha indotto i Carabinieri a seguirlo, sorprendendolo mentre entrava all’interno di una vettura per consegnare una dose di crack a un acquirente, segnalato alla locale Prefettura quale assuntore. Il 19enne, quindi, nonostante il tentativo di fuga, è stato fermato e condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Sampierdarena, insieme ai colleghi della Stazione di Sampierdarena, hanno denunciato* due sudamericani di 30 e 36 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due soggetti erano stati notati nei giorni scorsi dai Carabinieri, i quali hanno deciso di effettuare dei mirati servizi di osservazione che hanno consentito di risalire al loro domicilio. La perquisizione è dunque scattata quando i militari hanno visto uscire dalla casa il 30enne insieme a due probabili acquirenti, addosso ai quali sono state trovate 4 dosi di cocaina e 7 grammi di marijuana. La successiva perquisizione dell’appartamento ha portato al sequestro di ulteriori 11 grammi di cocaina, 30 grammi di hashish, 8 grammi di marjuana, materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, oltre a 700 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita.

