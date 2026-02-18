La Spezia, cade da dieci metri di altezza nel tentativo di fuggire dai carabinieri: è grave

Un ragazzo spezzino di 24 anni è precipitato da un'altezza di dieci metri per sfuggire a un controllo dei Carabinieri e si trova ora ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale San Martino. Martedì sera gli uomini dell'Arma lo hanno raggiunto presso il proprio domicilio alla Spezia per un controllo. Il giovane, alla vista del militari, avrebbe colpito uno dei carabinieri con un pugno al volto nei pressi dell'ingresso di casa per poi imboccare le scale nel tentativo di darsi alla fuga. Nel saltare una rampa è però precipitato nel vuoto riportando gravi lesioni.

Soccorso dagli stessi Carabinieri e dalla Pubblica Assistenza, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea e in seguito trasferito al nosocomio genovese in prognosi riservata. All'interno del suo appartamento i carabinieri hanno ritrovato 170 grammi di cocaina, 38 grammi di hashish, 550 euro in contanti e bilancini di precisione. E' stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

