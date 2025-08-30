Savona, mare agitato con onde fino a 4 metri: stabilimenti in allerta

Onde alte quattro metri spinte dal libeccio hanno investito la riviera savonese, costringendo stabilimenti e Comuni a correre ai ripari. Lettini e ombrelloni sono stati messi in sicurezza in fretta e furia, mentre i bagnanti hanno lasciato le spiagge.

Stabilimenti – La mareggiata ha colpito in particolare la costa alassina. “Stiamo facendo i conti con una mareggiata molto forte – spiegano le associazioni dei bagni – segnaliamo danni alle spiagge e un enorme lavoro dei bagnini per contenere i problemi”. In alcuni tratti i Comuni hanno limitato l’accesso al mare nelle zone non presidiate.

Ripascimenti – Le onde hanno raggiunto la stretta lingua di sabbia ad Alassio, arrivando quasi a ridosso delle cabine. Nonostante questo, si mantiene l'ottimismo, il ripascimento ha funzionato benissimo, la sabbia è rimasta. Al massimo si dovrà rinunciare a una fila di ombrelloni.

Surfisti – Se stabilimenti e turisti hanno dovuto arrendersi, i surfisti non hanno perso tempo. Già da giovedì a Varazze, località nota per la presenza di onde adatte a praticare surf, molti hanno cavalcato i cavalloni alla foce del Teiro, offrendo spettacolo a chi li osservava dal molo.

Previsioni – L’Arpal ha emesso un avviso meteo invitando alla prudenza. Il mare dovrebbe progressivamente calare già tra oggi e domani, consentendo un ritorno alla normalità.

