Savona, inaugurata piazza Armando Diaz. Il sindaco Russo: "Propongo alla città di intitolare lo spazio davanti al Teatro Chiabrera a Renata Scotto"

Questa sera piazza Armando Diaz, in centro a Savona e di fronte allo storico Teatro Chiabrera, è stata restituita alla città dopo più di un anno e mezzo di lavori. L'inaugurazione, alla presenza del sindaco Marco Russo e dell'assessore regionale Marco Scajola, è stata arricchita da più di cento persone, incuriosite dal restyling dello spazio cittadino.

La superficie, completamente rinnovata, presenta anche dei getti d'acqua che impreziosiscono tutto l'ambiente circostante.

Il sindaco Russo: "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa inaugurazione, è stata lunga ma finalmente restituiamo alla città una piazza storica di fronte al Teatro Chiabrera. Si tratta di un'opera voluta dalla precedente amministrazione e finanziata da Regione Liguria, che ringrazio. È una piazza di pregio architettonico grazie ai numerosi stili dei palazzi che vi si affacciano. Oggi è il giorno in cui Renata Scotto avrebbe compiuto 90 anni e questa inaugurazione acquista ancora più valore. È un bel biglietto da visita nell'anno in cui ci candidiamo a essere capitale italiana della cultura. Oggi festeggiamo l'arte in tutte le sue forme, vogliamo che i savonesi siano partecipi della vita di questa città. Vorremmo intitolare questa rinnovata piazza a Renata Scotto, è una proposta che lanciamo oggi e speriamo che possa venire discussa nei prossimi mesi".

L'assessore Scajola: ""Complimenti a tutti, abbiamo lavorato in sinergia col Comune di Savona per far sì che questo potesse essere un giorno storico per la città. Stiamo lavorando in tutta la Liguria per riqualificare e restaurare piazze, ville e immobili. Entro Pasqua restituiamo alla città anche Villa Zanelli, è stato fatto un grandissimo lavoro anche qui e sarà un altro momento bellissimo".