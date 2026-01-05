Savona: è arrivata in porto la Ocean Viking con 33 migranti

È attraccata poco prima dell’alba nel porto di Savona la nave Ocean Viking dell’organizzazione umanitaria Sos Mediterranee, con a bordo 33 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Lo sbarco è avvenuto intorno alle 6.30, seguito immediatamente dalle operazioni di accoglienza e dai controlli sanitari. Tra le persone sbarcate ci sono anche minori non accompagnati, che verranno ospitati in diverse strutture della Liguria.

Sos Mediterranee ha però denunciato sui social un intervento che definisce grave e illegittimo. "Abbiamo salvato 33 persone, ma avremmo potuto salvarne altre 135", afferma l’organizzazione. Il 31 dicembre l’equipaggio è intervenuto per il trasbordo di 33 migranti bloccati da giorni sulla nave Maridive 703, ma ha riferito che altre 75 persone sarebbero state riportate illegalmente in Tunisia prima del loro arrivo.

Successivamente, la Ocean Viking si è diretta verso un nuovo caso segnalato da Alarmphone, riguardante un gommone con 60 persone in difficoltà. Secondo il racconto dell’ONG, l’intervento sarebbe stato impedito dalla Guardia Costiera libica, che avrebbe intimato alla nave umanitaria di allontanarsi, costringendola a rinunciare al soccorso.

"Riportare le persone nei Paesi da cui fuggono è una violazione del diritto marittimo internazionale", sottolinea Sos Mediterranee, chiedendo all’Europa un ruolo attivo nel garantire il rispetto della legalità nel Mediterraneo centrale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.