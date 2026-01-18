Attualità

Savona: Carnevale al via con l'arrivo in città di Cicciolin, la maschera alla Campanassa

di Gilberto Volpara

La tradizione si rinnova e rivive giovedì sera a Scignoria! su Telenord

 

Carnevale al via nella città della Torretta. Il momento coincide con l'arrivo di Cicciolin, la storica maschera del capoluogo ponentino. La sua storia rivive giovedì sera dalle 20.30 nella nuova puntata di Scignoria! in onda su Telenord. Nel video le felicitazioni sulle scale della Campanassa, l'associazione cultura per la valorizzazione della storia savonese. 

 

 

 

 

