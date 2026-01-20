Savona, Aurelia bis: lavoratori senza stipendio, Filca Cisl chiede intervento immediato

La situazione dei lavoratori sulla Aurelia Bis a Savona è critica: sette dipendenti non hanno ricevuto tre settimane di stipendio relative a novembre, dicembre e alla tredicesima mensilità. I ritardi pesano sulle famiglie e minacciano la stabilità economica di chi ha sempre lavorato con impegno.

Il blocco dei pagamenti è legato alle incertezze sul futuro della società Ici, ma Filca Cisl Liguria sollecita ANAS, in qualità di committente, a garantire subito il pagamento degli arretrati. È essenziale che istituzioni e aziende dimostrino responsabilità, evitando ulteriori ritardi e assicurando il rispetto dei diritti dei lavoratori.

“Seguiamo la vicenda con attenzione e chiediamo soluzioni immediate e trasparenti”, afferma Andrea Tafaria, segretario generale di Filca Cisl Liguria.

