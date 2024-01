Savona, arrestati due uomini che rapinavano donne sole in auto

I poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno arrestato due cittadini italiani destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Savona per furto aggravato. I due uomini, entrambi pregiudicati, dopo essere stati arrestati lo scorso novembre in flagranza di reato, in concorso, per rapina aggravata, dopo una successiva attività investigativa della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura di Savona, sono stati accusati a vario titolo di altri otto colpi, tutti messi a segno nel centro di Savona e con il medesimo modus operandi: le vittime erano donne e venivano derubate delle loro borse quando si trovavano da sole a bordo della propria autovettura in sosta o nel momento di riprendere la marcia. Tutti i colpi sono stati realizzati tra ottobre e inizio novembre, prima del loro arresto che è avvenuto il 9 novembre 2023. L'indagine ha quindi consentito di ricondurre ai due a vario titolo complessivamente otto episodi, con due ulteriori aggravanti: per uno di essersi sottratto a un precedente provvedimento restrittivo e per l'altro di aver commesso i fatti di cui è accusato mentre stava scontando la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. I due arrestati, condotti presso la casa circondariale di Genova Marassi, sono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.